Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo que comenzó el fin de semana pasado llegó a su conclusión este domingo con los partidos finales de cada categoría. Desde las 12 horas comenzó la acción en simultáneo en las tres canchas.

En ese primer turno, en la final de la 3° Categoría en Caballeros, Franco Valverde venció a Ramiro Ormachea y de esta forma se consagró campeón del Torneo Rankeado de este mes.

En el mismo turno pero en otra cancha, en categoría Damas A/B, el primer puesto fue para la pareja de Ornella Bertoni y Ariana Hernández, quienes vencieron a las jugadoras Natalia Speranza y Sabrina Águila.

Hubo una gran participación de jugores en damas y caballeros. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

También a las 12 horas comenzó el partido que definió el campeonato de dobles de Damas B/C. En esta oportunidad el campeonato fue para la pareja de Virgina y Judith Manera, mientras que la dupla de Carolina D’Agata y Camila Calisto resultaron sub campeonas.

En el segundo turno se definieron los campeones de Caballeros en tres categorías distintas. En 2° Categoría, Facundo Balbas se consagró campeón luego de vencer a Emilia Bertoluzi. En categoría intermedia, la primera posición fue para Valentino Mayorga, que derrotó a Marcos Anaquín.

Las damas jugaron en modalidad dobles. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Por último, en categoría libre salió campeón Lucas Barbero, que venció en la final a Gastón Franco.