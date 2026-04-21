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Este miércoles comenzara la instancia local del campeonato clasificatorio al torneo regional zona sur de la Asociación del Fútbol Argentino. Será con el partido entre el club Ferrocarril YCF y el Atlético Boxing Club a las 20 horas en la cancha “Pichón Guatti” del albiverde.

Boxing se medirá con Ferro el miércoles a las 20 horas.

El mismo día a partir de las 21:30 horas se medirán el Hispano Americano y el club Boca Río Gallegos en la cancha “Gustavo Andrés Soulés” del equipo celeste. Finalmente, el jueves será el turno para Unión Petroleros Privados y Bancruz. Ambos equipos se verán las caras desde las 22:10 horas en cancha del Hispano Americano.

Si bien aún resta la confirmación oficial de las autoridades, todo pareciera indicar que los vencedores de estos duelos se enfrentarán entre sí en un triangular todos contra todos para definir quién obtiene la clasificación directa. La otra posibilidad que se maneja desde la sede de calle Alvear es que los tres equipos que triunfen en el primer partido vayan a un sorteo donde se defina que equipos deberán medirse en una semifinal y que equipo queda libre y accede directamente al partido decisivo.