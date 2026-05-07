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Con jugadores de de distintos puntos de la provincia, quedó conformada la Selección Santacruceña de Vóley para los EPADE 2026. Conoce de quienes se trata, en qué posición juegan y de que localidad es cada jugador.

Bajo la dirección técnica de Darío Navarro, entrenador de Gobernador Gregores, y la colaboración en campo de Mario Márquez de El Calafate, estos son los doce representantes santacruceños.

Franco Fernández y Gonzalo Rutherford de Gobernador Gregores, armador y líbero respectivamente. Thomas Márquez y Bruno Madiana, de El Calafate, punta receptor y armador. Bruno Ruscitti Domínguez e Ignacio Fica de Caleta Olivia, punta receptores ambos. Joel Reynoso, de Puerto Santa Cruz. Puede jugar de punta o de líbero. Ihann Nores y Lautaro Álvarez, de Río Turbio. Central y punta receptor.

Nehemías Norry, punta receptor u opuesto, de Río Gallegos. Benjamín Sáncehz, de Piedrabuena, central. Y por último, Leonardo Millán, de Puerto Santa Cruz, se desempeña como central.

“Este certamen regional será una oportunidad para que nuestros representantes demuestren su talento, esfuerzo y compromiso, llevando en alto los colores de la provincia” expresaron desde las redes oficiales de la Fe.Sa.Vol.