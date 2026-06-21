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La programación comenzará en el gimnasio Jorge “Indio” Nicolai, donde desde las 14 horas se enfrentarán Eva Perón y Evita Futsal. Más tarde, a las 21:30 horas, Alumni buscará sumar puntos importantes cuando se mida ante Paso a Paso en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Por su parte, la actividad en el Boxing Club se iniciará a las 19:30 horas con el compromiso entre Qatar 22 y El Tehuelche. Luego, desde las 21 horas, será el turno de Diablos Rojos y La Academia, dos equipos que intentarán consolidar su protagonismo en el certamen.

El Tehuelche tendrá una difícil parada frente a Qatar 22.

El cierre de la fecha tendrá lugar a las 22:30 horas con el encuentro entre Deportivo Caseros y Deportivo Masía.

Con varios equipos buscando afirmarse en la tabla y otros intentando recuperarse tras las primeras jornadas, la cuarta fecha del Torneo Hugo Manuel Bahamonde se presenta como una nueva oportunidad para disfrutar del mejor futsal local y seguir de cerca la evolución de los principales candidatos al título.