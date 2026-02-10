Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los próximos 21 y 22 de febrero se realizará en los aledaños de la ciudad de El Calafate la competencia denominada séptima edición de la Vuelta a la Isla Solitaria, como la primera prueba de natación en agua frías de 2026, lo que se suma a la conmemoración de la Fiesta del Lago de este año.

En ésta oportunidad tendrá un recorrido dividido en cuatro tramos, el primero sobre 500 metros, el segundo sobre 1000 metros, el tercero sobre 3000 metros que es la vuelta entera a la isla y el último sobre unan distancia de 5000 metros, por lo que cada nadador se prepara para intentar la distancia que cree conveniente encarar.

Esta primera prueba anual sobre aguas frías es preparatoria para un año donde se presentan interesantes desafíos como el cruce del Estrecho de Magallanes, el cruce del Canal Beagle, los 20 kilómetros por el Río Santa Cruz en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, e incluso la prueba del torneo mundial que se realizará frente al Glaciar Perito Moreno, por lo que varios nadadores de la región se preparan para encarar todas estas dificultades en aguas frías.