Durante este fin de semana se disputarán los encuentros suspendidos del “finde” pasado, en el que hubo una agresión a un árbitro de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios.

En cuanto al ataque y a la correspondiente sanción: este martes hubo una reunión, pero no se tocó el tema debido a que para que saliera la resolución se debería terminar la fecha. Es decir que el próximo martes saldrá la sanción que tendrá el club y el jugador de Orteguita Juniors.

La Cuarta división jugó su primera fecha durante la semana y los resultados fueron los siguientes: Deportivo Junín 3-1 Juventud Santacruceña, La Kuadra 1-0 Vial Santa Cruz, El Cóndor 1-7 La Academia, Don Bosco 2-2 Deportivo Palermo y el partido entre Olimpia y Fieritas se reprogramó.

Primera A

El sábado en la Nora Vera se enfrentarán: 15:00, Alianza Sur vs. José Honorio Ortega; 17:00, Vial Santa Cruz vs. Palermo; 19:00, Deportivo Junín vs. Deportivo Cristal, y, 21:00, Lamadrid vs. Matadero. Mientras que el domingo se finalizará la fecha con el encuentro entre Halcones vs. El Cóndor, a las 17:00, en dicha cancha.

Primera B

Esta categoría será la que tenga que disputar más encuentros y serán todos el sábado. En la cancha de Adoem jugarán: 13:00, Villareal vs. San Martín; 15:00, Petrel vs. Juventud Santacruceña, y, 17:00, Globito Decadente vs. Carboneros. Mientras que en la cancha de Sur 87 se enfrentarán: 13:00, San Benito vs. Deportivo Chaco; 15:00, Cachorros vs. Deportivo Juniors, y Atlético 23 Río Gallegos vs. Unión Santiago. Y cerrarán la fecha Tigre vs. Amistad a las 21:00 en la Enrique Pino.

Primera “C”

Esta categoría completará su fecha el sábado en la cancha Enrique Pino: 13:00 Deportivo Malvinas vs. Ragazzi, 15:00 Atlético Federal vs. Chopper’s, 17:00 Deportivo Fénix vs. Miramar y 19:00 Racing vs. Pasaje Aragón.

Primera “D”

El sábado esta categoría jugará tres duelos en el Aníbal Rey Méndez: Sur 87 vs. Atlas, 15:00 Los Pibes vs. Deportivo Caly y 17:00 Gas Aike vs. Bet-El. Mientras el domingo se completará la fecha con un partido en la Enrique Pino: 12:00 Villa Mitre vs. 22 de Septiembre.

Sénior

El sábado se jugará en la cancha de Boxing y Defensores del Carmen: 14:45 Vial Santa Cruz vs. Martín Guemes, 14:30 Sur 87 vs. Don Bosco, 16:15 Halcones vs. Juventud Unida, 19:00 Gas Aike vs. Warrior, 20:30 Deportivo Chaco vs. Atlético 23 Río Gallegos y 22:00 Deportivo Junín vs. La Kuadra.