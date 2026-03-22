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La Superliga Femenina “Don Raúl Bertolyotti” se jugó este domingo con una gran concurrencia de vecinos que acompañados por el buen clima se acercaron a disfrutar del fútbol femenino. Hubo un minuto de silencio antes del inicio de la competencia por el fallecimiento el pasado lunes de Efraín Humberto Navarro, vicepresidente de la Liga Sur.

La jornada comenzó a las 14 horas, con el triunfo del equipo Libertad por 4 a 0 frente a Don Bosco. Más tarde, el equipo Defensa dio la sorpresa al vencer al Atlético Boxing Club por 2 a 0. En el tercer partido del domingo, el equipo de Berto derrotó al Hispano “A” por la mínima diferencia mientras que el otro conjunto celeste, el Hispano “B”, hizo lo mismo frente a Las Sin Dt.

En los duelos que cerraron la Fecha 2, Huracán venció a Petrel 1 a 0 y Atlético Sur le ganó también por 1 a 0 al conjunto de Estrella.

Lorenzo Gallardo del Club Ferro YCF, organizador del torneo. FOTOS JUAN PALACIOS/ LA OPINION AUSTRAL

La Opinión Austral conversó sobre el desarrollo del torneo con uno de sus organizadores, Lorenzo Gallardo del Club Ferro y con el técnico de Hispano Fernando Granatelli.

Gallardo sostuvo que “estamos muy contentos con el acompañamiento del público que hace la Superliga aún más atractiva y por el nivel que están mostrando las chicas. Logramos crear un ámbito familiar”.

Además, destacó el fair play y el compañerismo que caracteriza al torneo, invitando a toda la comunidad a acercarse a ver los partidos. Por su parte, el entrenador Fernando Granatelli expresó su alegría por el desarrollo del torneo y manifestó que estas actividades favorecen al crecimiento de la disciplina.

Sobre las aspiraciones de su equipo, dijo que “uno siempre tiene la ilusión de llegar a los primeros puestos y para eso trabajamos en la semana. Ojalá se nos pueda dar”.

Fernando Granatelli, DT de Hispano. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL