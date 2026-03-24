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En la primera categoría del fútbol barrial la acción comenzó el sábado a las 13 horas en la cancha Nora Vera con el partido que Camioneros le ganó a Lamadrid por 3 a 1. A continuación, CarMar hizo lo mismo frente a La Kuadra pero con un gol menos: lo venció 2 a 1.

En el partido de las 17 horas, Atlético 23 sorprendió al “gaucho” Martín Güemes y le ganó 3 a 1. Inmediatamente después de ese partido el “verde”, Junín, goleó 4 tantos contra 1 a Deportivo Palermo. En el último turno del día sábado, a las 21 horas, el equipo de Vial que venía de ganar y gustar en la primera fecha, cayó derrotado frente a Alianza Sur por 3 a 2.

El domingo, también en la Nora Vera, el primer partido lo disputaron Estrella del Este y El Cóndor, con victoria para este último por 1 a 0. Luego, en uno de los cotejos con más goles del día, Dorados despachó 5 a 2 al Globito Decadente. La misma cantidad de goles le convirtió Olimpia al conjunto de La Amistad: le ganó 5 a 0.

Más tarde, pasadas las 19 horas, Juventud Petrolera goleó 4 goles a 1 al equipo de Don Bosco, que venía de conseguir un empate agónico en su debut en la máxima categoría. Finalmente, en el último encuentro del día domingo en la Nora Vera, Los Halcones derrotaron al último campeón, Belgrano, por 2 a 1.

Por el lado de la categoría “B”, el puntapié inicial de esta segunda fecha lo dieron Villareal y Espartanos en la cancha de El Cóndor, con un empate 1 a 1. Seguidamente, Carboneros y San Antonio repitieron resultado y a las 17 horas el conjunto de Chaco venció a Ragazzi 2 a 0.

Espartanos y Villareal igualaron 1 a 1. FOTO: Liga Barrial RG

En simultáneo, pero en la cancha Flecha Vera, Matadero venció 2 a 1 a Atlanta RG y luego San Matín y Atlético Federal empataron 0 a 0.

El domingo la acción comenzó más temprano, a las 11 horas, en un atractivo duelo que Atlético Salta le ganó 3 a 2 a San Benito. También en la cancha de El Cóndor, Juventud Santacruceña derrotó 3 a 1 a Ortega, La Academia empató 2 a 2 con Huracán Santacruceño y Los Pibes le ganaron a Fortín Marina 2 a 0.

El equipo libre en esta segunda fecha de la “B” fue Sol de América, mientras que el duelo entre Pasaje Aragón y Desamparados se postergó por pedido de estos últimos.

Así las cosas, en la primera “A” lidera Olimpia por diferencia de gol, pero con la misma cantidad de puntos se encuentran Atlético 23 y Los Halcones. En tanto que en la “B”, por diferencia de goles el puntero es Villareal pero lo acompañan en la cima Juventud Santacruceña, Carboneros, San Antonio y Huracán Santacruceño.