Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

la segunda fase del Torneo Regional Amateur dará comienzo este fin de semana donde los dos equipos santacruceños clasificados son el Atlético Boxing Club y el Atlético de Puerto San Julián, quienes buscarán obtener un buen resultado para continuar en el camino emprendido, mientras que Escorpión y Bancruz debido a los resultados obtenidos, han pasado directamente a la tercera ronda del certamen por lo que esperan estos resultados.

Al Atlético de Puerto San Julián le toca jugar el primer encuentro de local con el conjunto de J.J.Moreno de Puerto Madryn, un conjunto que ya tiene sobrada experiencia en el torneo donde incluso participó el año pasado junto a Huracan de Trelew y a Racing de la misma localidad y a Fontana Oeste con variada suerte habiendo llegado a la segunda fase donde perdieron frente al Deportivo Villalonga.

El Atlético de San Julián por su parte también jugó el torneo anterior habiendo caído en segunda fase con el Boxing Club por 2 a 0 en el encuentro final, lo que los dejó afuera del torneo pero con una buena suma de experiencia y donde no es la primera vez que el club integra el torneo, al igual que su vecino Independiente quye también entró el año pasado aunque como mejor segundo.

Lo cierto es que se enfrentan dos de reconocida experiencia en el torneo para encarar este año la alternativa y ver hasta donde llegan, con muchas expectativas por parte de ambos equipos por lo que se espera disputar un buen campeonato que los posicione dentro del fútbol patagónico en un nivel de verdadera importancia.

El Boxing Club visitará la ciudad de Río Grande para medirse con el club Social Deportivo y Cultural San Martín (primera fecha como local), considerado el decano de las instituciones fueguinas y nacido en 1937 pero que integra por primera vez en su historia el torneo Regional, lo que significa que a pesar de participar en el fútbol de AFA desde tiempo inmemorial, es la primera vez que juega un torneo federal representando a los fueguinos.

San Martín logró esta condición luego de vencer hace pocos días a Camioneros de Ushuaia (que también clasificó) por uno a cero y obtuvo el primer lugar de la zona, y ahora tendrá la visita de los albiverdes que el año pasado llegaron muy lejos, pero que en esta oportunidad han tenido algunos altibajos como el encuentro que perdieron cono visitantes en San Julián con el Atlético.

De todos modos el Boxing Club cuenta con sobrada experiencia en el torneo habiendo jugado por primera vez en 1973 y en los últimos años ininterrumpidamente desde 2014 a la fecha, con un paso fulminante como el año pasado habiendo llegado a una instancia de semifinal patagónica nada mas y nada menos, por lo que seguramente aplicará su sapiencia y años en el tema.

De aqui saldrán los rivales que enfrentarán a los clasificados en tercera ronda donde se encuentran ya instalados y a la espera el campeón Escorpión y Bancruz junto a los comodorenses de Newvery y la CAI, a Estudiantes Unidos y Cruz del Sur de Bariloche, San Patricio de Neuquen y el Deportivo Roca, y los del norte patagónico Alianza y Maronese, un torneo que ha sio distinto del de otros años ajustado por la necesidad de acomodar todo para la nueva modalidad que se inicia el año entrante.