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La Liga de Fútbol Sur ha dado a conocer el fixture del fin de semana para las categorías primera y quinta en el torneo “René Peneca Muñoz” que se jugará en tres de los estadios habilitados a tal fin como lo son los de Boxing, Hispano y Boca Río Gallegos, tant0 el sábado y domingo como así también el miércoles 2 de septiembre.

El día sábado comienza la quinta división en su primera fecha donde a partir de las 14 horas y en cancha de Hispano se miden el local con Ferrocarril, mientras que a las 14.30 pero en cancha del Boxing, Talleres recibe al albiverde en su propio campo, mientras que a partir de las 20 horas en cancha de Hispano, el equipo de Unión Petroleros Privados en primera división recibe a Boca Río Gallegos para abrir el campeonato de la división mayor del fútbol local.

El domingo también tendrá mucho movimiento dado que a partir de las 14 horas en cancha de Boca el local recibe a Talleres en sexta división y en la misma categoría a las 15 horas pero en cancha de Boxing, los de Ferrocarril se miden con el Boxing Club, para luego a las 16 horas en el escenario de la Avenida Asturias pero en primera división, Unión Santacruceña jugará su primer encuentro con Defensores del Carmen en lo que será el segundo encuentro de la división mayor del fútbol de la ciudad.

La continuidad del mismo tendrá su tiempo el día miércoles 2 de septiembre en horario nocturno, dado que siempre en primera y en cancha del Boxing Club, Ferro jugará con Bancruz a las 21 horas y a las 21.15 pero en cancha de Hispano Escorpión jugará con el Boxing Club para cerrar la actividad de esta fecha de apertura, de un torneo que se disputará a una sola rueda.

Por el Torneo Regional Amateur

También se inicia el Torneo Regional Amateur, por lo que a partir de las 15 horas por la zona 3 y en cancha de Hispano, el local Escorpión recibirá al Deportivo Esperanza de El Calafate, mientras que Bancruz viajará a jugar con Santa Cruz FC en Río Turbio y por la zona 4 Boxing Club tiene fecha libre y Atlético San Julián visitará al Deportivo Río Mayo en el sur oeste del Chubut, dando así inicio al torneo que será el último en disputarse bajo esta modalidad.