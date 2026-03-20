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Equipos del interior de la zona sur viajaron a Río Gallegos para participa de un campeonato clasificatorio del Torneo Regional 2026, lo que se disputa este fin de semana en primera división, por lo que habrá buena actividad por estos días.

El fixture contempla el encuentro entre Unión Santacruceña con el calafateño Aston Villa y Alumni también de la capital, que enfrentará a otro calafateño como Xeneises, mientras que el Deportivo Chalía de Tres Lagos jugará contra Caseros y por su parte Sociedad Patagonia enfrentará a Patagonia Austral de El Chalten, todos en primera división masculina.

Estos juegos se repetirán el sábado 28 con Chalía frente a Sociedad Patagonia y con Chalía con Caseros y Xeneises con Caseros, por lo que la etapa se cumplirá en dos fines de semana.