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“La Federación Santacruceña de Voleibol anuncia con orgullo la realización del primer Provincial Femenino Sub 12, que tendrá como sede a Gobernador Gregores y reunirá a nueve equipos de distintos puntos de nuestra provincia” fue el posteo que hizo la Federación desde su cuenta oficial de instagram @fesavol_voleyfederado.
Concretamente, los equipos que participarán del certamen serán, en la Zona “A”, las escuelas municipales de Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz; Lihuen de Caleta Olivia; AMUVOCA de El Calafate y Boca de Río Gallegos. Mientras que en la Zona “B” estará la Escuela Municipal de Gobernador Gregores, Choique de Caleta Olivia, Independiente de San Julián y Boxing de Río Gallegos.
Los partidos comenzarán el día viernes a las 18 horas y se extenderán hasta el domingo a las 16:30 horas, cuando se juegue la gran final del torneo.
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