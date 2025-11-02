Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de 28 de Noviembre se disputa la sexta Copa Challenguer Aniversario, con 33 equipos visitantes mas los locales, lo que supone una cantidad de visitantes mas que importante.

Los juegos tienen lugar en el Polideportivo “Roberto Luis Ivovich” y en el anexo “Hermanos Paez” con representantes de Ushuaia, Río Gallegos, Calafate, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Natales (Chile), y se disputa en categorías +40, +50, +60 y +68, las clásicas del Newcom por lo que reviste singular importancia para toda la región.

Por supuesto que por la localidad estarán presentes los principales equipos como Espíritu Joven, el tradicional Gladiadores y Los Sureños que han logrado proyectar su nombre en los últimos tiempos debido a una notable participación.

Con este torneo prácticamente se termina la actividad en la cuenca hasta el próximo año, por lo que todos se preparan para vivir una competencia calificada como muy importante y que cierra la actividad de grandes torneos en la región sur.