Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los equipos locales de Hispano Americano y Boxing Club juegan este fin de semana sus chances para tener continuidad en el torneo regional del Consejo Federal en femenino, lo que se disputa en el estadio Emilio “Pichón” Guatti del Boxing club.

El debut de las albiverdes será esta tarde a las 17 horas cuando enfrenten a las chicas de Camioneros de Río Grande, mientras que el domingo a las 15 horas se disputará el clásico local con las celestes del Hispano Americano en un espectáculo que promete muchas emociones en la búsqueda de la siguiente instancia del torneo, como sucede con los equipos masculinos en el mismo sistema.

Así se supone que el estadio estará colmado para ver un clásico de toda la historia del fútbol local pero en versión femenina lo que no es poca cosa para los fanáticos de ambos clubes ni para nadie, y a la vista de que clasifican dos, nadie querrá quedarse ” de a pie” en esta compulsa deportiva que los proyecta luego a enfrentar a otros equipos de la zona patagónica.