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Jugadores y jugadoras de las categorías 2010 y 2011 arribaron el día martes a la ciudad del Gorosito para enfrentarse en un Torneo Provincial de Visoría de Handball. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, las visorías se refieren a la captación de talentos.

En este caso, los entrenadores evaluarán el desempeño de los deportistas con el objetivo de conformar la selección que representará a Santa Cruz en los Juegos del Ente Patagónico Deportivo en Neuquén del 17 al 23 de mayo.

Del torneo participan las localidades de Río Gallegos, Los Antiguos, Pico Truncado y Caleta Olivia tanto en masculino como en femenino, mientras que Río Turbio lo hace sólo en la rama masculina y 28 de Noviembre en la femenina.

Los partidos comenzaron este miércoles a las 8:30 horas y continuarán hasta las 20:30 horas.