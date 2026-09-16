Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo de la Liga Sur dio a conocer en las últimas horas la programación de la cuarta fecha de primera división del torneo Clausura “René Peneca Muñoz”, como así también la tercera fecha para la cuarta división y un encuentro de la sexta división que se jugará el día domingo.

Con relación a la división mayor, el primer encuentro lo sostendrán el domingo los equipos de Unión Santacruceña con Unión Petroleros Privados en el predio del club Boca en la Avenida Asturias a partir de4 las 16 horas, donde Unión buscará de encontrar un resultado favorable toda vez que en el “Apertura” la victoria fue para los petroleros por 3 a 1 por lo que intentarán mejorar para seguir sumando.

El segundo encuentro del domingo lo jugarán Ferro y Defensores a las 17 horas en cancha de estos últimos, donde el pasado 5 de abril en ocasión de enfrentarse en el torneo anterior, resultó un empateen dos por lado para igualar un partido que fue bastante parejo, pero los de Defensores vienen ahora de caer estrepitosamente en la fecha anterior por lo que necesitan reivindicarse.

Dando continuidad a la fecha el siguiente encuentro se disputará el día miéercoles en horario nocturno (21.10 horas) en cancha de Hispano Americano donde el dueño de casa recibirá a Escorpión y aquí recordando el partido del pasado 5 de abril, también fue empate en un gol por lado en este caso a cargo de Porres y Alzuri, sumando a que los celestes vienen agrandados luego de ganarle en la fecha anterior a los petroleros por 3 a 0 nada menos, lo que los motivó superlativamente.

La fecha cerrará el mismo día a las 22 horas en cancha albiverde, donde Boca recibirá a Bancruz, y si buen los de Eduardo “Mono” Martínez habian ganado uno a cero en el “Apertura” los bancarios intentarán vengarse de esa derrota por lo que harán lo posible.

Asi las cosas con la primera división mientras que en la cuarta que jugará sus cuatro encuentros el día sábado, Talleres se medirá con Escorpión a quien ya vencieron 3 a 1 en el anterior, y ahora se enfrentarán en cancha de Boxing a las 15 horas mientras que en cancha de Boca y a la misma hora, Bancruz lo hará con Ferro ambos para definir lo que fue un empate de un gol por lado en la apertura.

En cancha de Boca y a las 17 horas se medirán Unión Santacruceña con Boxing Club donde los albiverdes vienen perdidosos por 3 a 2 en la apertura y buscarán mejorar y finalmente en el estadio celeste y a las 18 horas, el dueño de casa jugará con Boca Río Gallegos tratando de mejorar lo que fue un empate sin abrir el marcador en el torneo anterior.

Con este panorama, solo queda el encuentro de sexta división que se jugará en cancha de Boca el mismo domingo a las 14 horas entre Ferro y los boquences, por lo que la fecha tienen un ritmo importante dado que es a una sola rueda igual que fue el torneo Apertura, lo que obliga a no regalar nada y estar mas que atentos a los resultados.