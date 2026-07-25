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La actividad comenzará el sábado 25 de julio en el gimnasio Juan Bautista Rocha, donde se desarrollarán cuatro partidos. A las 16:30 horas, el líder Opción Joven enfrentará a 240 FC, en un duelo donde el puntero intentará mantener su buen momento y seguir en lo más alto del campeonato.

Luego, desde las 18 horas, Paso a Paso se medirá ante Diablos Rojos. A las 19:30 será el turno de SCD Patagonia frente a Deportivo Caseros, mientras que el cierre de la jornada sabatina estará a cargo de Evita Futsal y Qatar 22, desde las 21 horas.

El domingo 26 de julio continuará la competencia con tres partidos. En el gimnasio del Atlético Boxing Club, a las 20 horas, El Tehuelche recibirá a Deportivo Masía, y a las 21:30 La Academia se enfrentará con Eva Perón.

Además, en el gimnasio Indio Nicolai, desde las 22:30 horas, Unión Santacruceña y Alumni Futsal protagonizarán otro de los encuentros destacados de la fecha.

En la tabla de posiciones, Opción Joven marcha como único líder con 16 puntos, seguido por El Tehuelche y Unión Santacruceña, ambos con 13 unidades. Qatar 22 se ubica en la cuarta posición con 12 puntos, mientras que SCD Patagonia aparece quinto con 11.

Más atrás se encuentran Alumni Futsal y Deportivo Caseros, con 10 puntos cada uno, aunque ambos tienen un partido menos disputado. Evita Futsal suma 9 unidades, Club 240 acumula 6 y Eva Perón llega a los 5 puntos.

Diablos Rojos cuenta con 4 unidades y dos partidos pendientes, mientras que Deportivo Masía y La Academia suman 3 puntos. En el fondo de la clasificación aparece Paso a Paso, que todavía no logró sumar en el torneo y tiene un encuentro menos.