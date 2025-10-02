Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Puerto Santa Cruz tendrá lugar del 5 al 11 de octubre, el torneo nocional de fútbol de salón en las categorías C9 y C11 Sur, lo que se disputará en el gimnasio “Juan Carlos Narvarte” con la participación de 31 equipos de todo el sur.

Con buena cantidad de equipos en las dos divisiones, se llevará a cabo dicho torneo, por lo que la localidad vivirá un movimiento notable con una presencia masiva de muchos chicos tomando parte del torneo y con representación de toda la región.

El acto inaugural tendrá lugar en el gimnasio previsto el día domingo a partir de las 18.30 horas con el desfile de apertura, mientras que la actividad da comienzo el sábado con los primeros encuentros en ambas divisiones.