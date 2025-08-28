Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con 30 equipos se juega en el micro estadio municipal de El Calafate, el torneo argentino de selecciones y a la par el tercer Gran Prix, por lo que la disciplina esta de parabienes con conjuntos de todas las edades, comenzando por los mas jóvenes que son los +40 y de allí en adelante.

En en argentino de selecciones se enfrentan en dos categorías como lo son +40 con Chubut con dos equipos (blanco y celeste) Santa cruz con otros dos (blanco y azul ) y Tierra del Fuego, mientras que en +68 Chubut también tiene dos (blanco y celeste), Santa Cruz con otros dos (azul y celeste), Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.

El torneo comienza a las 12 del mediodía enfrentando a Chubut blanco con Santa Cruz azul, luego lo harán Santa Cruz celeste con Chubut celeste, Chubut blanco con su homónimo celeste, Chubut blanco con Neuquén, Río Negro con Tierra del Fuego, Santa Cruz azul con Chubut celeste, Santa Cruz celeste con Tierra del Fuego, Chubut blanco con Santa Cruz azul y este mismo contra Santa Cruz celeste, todo este viernes y en la cancha 1.

En la cancha 2 jugarán a la misma hora Neuquén con Tierra del Fuego, Santa Cruz blanco con Tierra del Fuego, Chubut celeste con Santa Cruz azul, Chubut blanco con Santa Cruz blanco, Chubut blanco con el celeste y Tierra del Fuego con Chubut celeste, mientras que también se iniciará el Gran Prix este viernes con tres zonas en +50.

En la zona A estarán Cedefys, Uaken, Espíritu Joven, Las Pochitas y Canallas, en la zona B Sureños, Gladiadores, El Trebol y Pioneros, y en la zona C Joshen, Rosario Central, Energía y Tira Piedras, mientras que en +60 habrá dos zonas con Glaciares, Gladiadores, Espirítu joven y El Trebol en la A, y Esc.Santa Cruz, Sureños, Tira Piedras y Energía en la B.

De esta forma el movimiento es incesante con muchos partidos y muchos deportistas mayores haciendo presencia en el lugar, con dos torneos siendo uno de carácter nacional aunque solo participen equipos patagónicos.