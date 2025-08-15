Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un torneo de fútbol de salón C20 masculino tendrá lugar en Tierra del Fuego del 17 al 223 de agosto próximos disputándose en la ciudad de Río Grande, donde estarán presentes los equipos mas destacados de la actividad en el orden nacional, tal como lo adelantara la presidente de la Federación Fueguina Gladys Andrade.

Los encuentros se llevarán a cabo en el polideportivo “Carlos Margalot” con 16 equipos participantes donde se contará con la presencia de los campeones mendocinos actuales, quienes se quedaron con el título frente a Comodoro Rivadavia y que lucirán ahora en Río Grande, donde también jugarán siete equipos de la provincia fueguina.

Las zonas ya sorteadas tienen en la “A” a Jockey Club B, Petroleros, Tolhuin City y O¨higgins, la “B” a HAFS, Real Madrid, Millonarios y 9 de octubre, la “C” a Magallanes, Regatas B, la 2001 y el Deportivo Tigre y finalmente la “D” con Sportivo, Comercio, Los Cuervos y San Martín.