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Por la 1° fecha, Olimpia protagonizó un partidazo ante UTN y se quedó con la victoria por 12 a 11, en un encuentro de enorme cantidad de goles. En el otro compromiso recuperado de esa jornada, Argentinos del Sur venció con autoridad a San Juan Bosco por 11 a 5 y sumó tres puntos importantes.

También se completaron dos encuentros correspondientes a la 12° fecha. Atlético Federal derrotó a Chicago por 10 a 7, mientras que Cagliari A consiguió un ajustado triunfo sobre Warriors por 4 a 3.

Con estos resultados, Pelusa Futsal continúa al frente de la Primera B con 37 puntos, seguido por Sipger, que acumula 36 unidades. Argentinos del Sur se mantiene en el tercer lugar con 34 puntos, mientras que Unión Santacruceña B aparece cuarto con 28. Más atrás, Cagliari A y Warriors comparten la quinta posición con 26 unidades, en una zona alta que todavía presenta una marcada paridad.

En la parte media de la clasificación también hay varios equipos separados por pocos puntos, mientras que la lucha por escalar posiciones continúa abierta. En el otro extremo, Olimpia, San Juan Bosco, UTN y La Ruta buscan sumar en los próximos compromisos para mejorar su situación.

De todos modos, la tabla todavía no está completamente regularizada. Para que todos los equipos tengan la misma cantidad de partidos disputados, restan jugarse tres encuentros pendientes: por la 5° fecha, Olimpia ante San Juan Bosco; por la 10°, Unión Santacruceña B frente a La Ruta; y por la 12°, Mudo FC contra Olimpia.

La recuperación de estos compromisos será determinante para terminar de ordenar la clasificación y, al mismo tiempo, podría provocar nuevos movimientos en distintos sectores de la tabla. Mientras tanto, Pelusa Futsal sostiene el liderazgo y la Primera B transita una etapa en la que cada punto comienza a ser cada vez más importante.