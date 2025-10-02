Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Los Antiguos se disputó el primer torneo policial provincial de voley mixto, con representación de todas las localidades de la provincia de Santa Cruz en dicho evento.

Por primera vez se toma la iniciativa y aparece la localidad de El Calafate como la ganadora, seguida del equipo de Río Gallegos y en tercer lugar el representativo de Pico Truncado, ocupando el tercer escalón del podio policial.

El torneo finalizó el pasado domingo con entrega de premios y la posibilidad de seguir compartiendo entre todos los estamentos de la policía y hacerlo a través de una actividad deportiva, lo que ha resultado mas que satisfactorio para todos.