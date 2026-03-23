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En cancha del Coseba Rugby Club se disputó este domingo pasado la primera fecha de la Unión Santacruceña de Rugby, la que contó con la participación de seis clubes que tomaron parte del torneo, con un ritmo importante dada la cantidad de encuentros que se disputaron el mismo domingo.

A tales efectos se jugaron seis partidos , dos por cada equipo y de 20 minutos por lado, por lo que todo tuvo mucha actividad durante todo el día con la continuidad propuesta por la Unión, lo que significó un ritmo permanente durante toda la jornada.

Participaron el dueño de casa Coseba Rugby Club junto a Duendes Rugby Club, Maca Tobiano Rugby Club, Guanacos Rugby Club, el equipo chileno de UMAG (universidad de Magallanes) y Calafate Rugby y Hockey Club, brindando un día pleno de actividad con lucido juego de todos, por lo que fue mas que auspicioso durante toda la jornada.