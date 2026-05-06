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La novedad de esta fecha fue la incorporación de los equipos de San Juan Bosco, UTN y Argentinos del Sur se jugó el último fin de semana la Fecha 2 del Torneo Anual 2026 de la Primera “B”.

En primer turno, Chicago FC venció 5 a 4 a Olimpia. Luego fue el turno del debutante San Juan Bosco jugando contra La Kuadra. No fue el mejor debut para el “Patrono”, ya que cayó derrotado por 10 a 3.

La Kuadra no tuvo piedad con el debutante San Juan Bosco.

En otro vibrante partido, SIPGER Futsal venció 3 a 2 a Mudo Futsal. En otro turno, Cagliari “A” goleó al Boxing Club por 6 a 2. Más tarde, los chicos de Warriors le propinaron una paliza a Atlético Federal por 5 a 0. Finalmente, Pelusa Futsal y Argentinos del Sur igualaron 3 a 3.

Para completar la Fecha, restan jugarse los duelos entre Unión Santacruceña – Milán F.C, Calgiari “B” – La Ruta y Guardianes – UTN.