Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inesperada lesión de Emiliano “Dibu” Martínez, durante la entrada en calor del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la Premier League, genera incertidumbre a lo largo y ancho de nuestro país. El arquero marplatense sintió una molestia física en los movimientos precompetitivos y debió abandonar el campo antes del inicio del encuentro.

Según se pudo observar, el arquero evidenció gestos de dolor mientras realizaba ejercicios de rutina. Tras el análisis del cuerpo técnico del club inglés, se tomó la decisión de preservarlo, lo que derivó en que no solo no fuera titular, sino que ni siquiera integrara el banco de suplentes.

Incertidumbre a semanas del Mundial 2026

La situación enciende las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que Martínez es una pieza clave e indiscutida en el esquema del seleccionado nacional. A tan solo dos meses del inicio del Mundial 2026, cualquier inconveniente físico en jugadores titulares representa un motivo de preocupación.

Por el momento, se aguardan los estudios médicos correspondientes que permitan determinar la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación. En este contexto, reina la cautela tanto en el entorno del jugador como en el cuerpo técnico de la Albiceleste.

Se suma la situación de Lautaro Martínez

El panorama se complejiza aún más con la situación de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien recientemente sufrió una recaída de una lesión muscular. El jugador venía de recuperarse de un desgarro y había tenido una destacada actuación con dos goles frente a Roma, pero volvió a resentirse de la misma molestia.

Se estima que el tiempo de recuperación del delantero rondará los 15 días, aunque su evolución será clave para determinar su disponibilidad en la recta final de la preparación mundialista.