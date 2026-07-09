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La actividad comenzará este jueves en dos escenarios. En el Gimnasio Municipal Eva Perón, desde las 16:30, San Juan Bosco (18°) buscará recuperarse cuando enfrente a Cagliari “B” (6°), que intentará mantenerse en los puestos de protagonismo.

A las 18, el líder del certamen, SIPGER (1°), tendrá una buena oportunidad para defender la punta frente a Chicago FC (17°). Más tarde, desde las 19:30, La Kuadra (9°) y Mudo Futsal (10°) animarán un duelo entre rivales directos que llegan separados por apenas una posición en la clasificación.

Pelusa tendrá un duelo clave frente a Unión Santacruceña.

En simultáneo, el Gimnasio Municipal Indio Nicolai recibirá otros dos encuentros. A las 19:30, Argentinos del Sur (7°) se medirá con Atlético Federal (11°), en un compromiso importante para ambos de cara a la zona media de la tabla. Luego, desde las 21, La Ruta (15°) enfrentará a Boxing Club (13°), en un duelo con puntos valiosos para comenzar a escalar posiciones.

La continuidad de la fecha será el viernes en el Gimnasio Municipal Eva Perón. El plato fuerte de la jornada llegará desde las 15, cuando Pelusa Futsal (2°) reciba a Unión Santacruceña “B” (3°), en un choque directo entre dos de los principales aspirantes al ascenso y que podría tener incidencia en la pelea por el liderazgo del campeonato. Más tarde, a las 19:30, UTN (12°) se enfrentará a Milán (14°), mientras que el cierre de la fecha, desde las 21, tendrá a Guardianes (5°) frente a Cagliari “A” (8°), otro duelo que promete intensidad por la cercanía de ambos en las posiciones.

Unión Santacruceña se medirá con Pelusa en busca de la cima del torneo.

Antes del inicio de la novena jornada, este jueves también se disputaba el encuentro pendiente correspondiente a la sexta fecha entre UTN (12°) y Warriors (4°), un compromiso que podría tener incidencia directa en la parte alta de la tabla, ya que Warriors llegaba con la posibilidad de acercarse a los puestos de vanguardia en caso de conseguir una victoria.