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La actividad comenzará este jueves en dos escenarios. En el Gimnasio Municipal Eva Perón, desde las 16:30, San Juan Bosco (18°) buscará recuperarse cuando enfrente a Cagliari “B” (6°), que intentará mantenerse en los puestos de protagonismo.
A las 18, el líder del certamen, SIPGER (1°), tendrá una buena oportunidad para defender la punta frente a Chicago FC (17°). Más tarde, desde las 19:30, La Kuadra (9°) y Mudo Futsal (10°) animarán un duelo entre rivales directos que llegan separados por apenas una posición en la clasificación.
En simultáneo, el Gimnasio Municipal Indio Nicolai recibirá otros dos encuentros. A las 19:30, Argentinos del Sur (7°) se medirá con Atlético Federal (11°), en un compromiso importante para ambos de cara a la zona media de la tabla. Luego, desde las 21, La Ruta (15°) enfrentará a Boxing Club (13°), en un duelo con puntos valiosos para comenzar a escalar posiciones.
La continuidad de la fecha será el viernes en el Gimnasio Municipal Eva Perón. El plato fuerte de la jornada llegará desde las 15, cuando Pelusa Futsal (2°) reciba a Unión Santacruceña “B” (3°), en un choque directo entre dos de los principales aspirantes al ascenso y que podría tener incidencia en la pelea por el liderazgo del campeonato. Más tarde, a las 19:30, UTN (12°) se enfrentará a Milán (14°), mientras que el cierre de la fecha, desde las 21, tendrá a Guardianes (5°) frente a Cagliari “A” (8°), otro duelo que promete intensidad por la cercanía de ambos en las posiciones.
Antes del inicio de la novena jornada, este jueves también se disputaba el encuentro pendiente correspondiente a la sexta fecha entre UTN (12°) y Warriors (4°), un compromiso que podría tener incidencia directa en la parte alta de la tabla, ya que Warriors llegaba con la posibilidad de acercarse a los puestos de vanguardia en caso de conseguir una victoria.
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