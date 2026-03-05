Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El argumento que esgrimieron desde la Liga es que fue una decisión de común acuerdo ya que la mayoría de los clubes aún no pudieron presentar en tiempo y forma sus listas de buena fe. Por ejemplo en la “C” son más de diez los equipos que aún no presentaron la documentación de sus planteles.

“Esta postergación responde al pedido de los clubes, teniendo en cuenta que hubo más de 100 pases de jugadores entre altas y bajas, eran muchas las instituciones que no llegaban a tener sus listas de buena fe con toda la documentación requerida. Es una decisión que se tomó de común acuerdo” confirmó el presidente de la liga Martín Cortés a La Opinión Austral.

En ese sentido Cortés adelantó que la primera categoría que dará inicio a la competencia será Super Seniors el día lunes, mientras que Seniors A y B lo harán el viernes. En cuanto a las primeras A y B, recién verán acción el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Se conoció además que para los Seniors y Super Seniors ya están confirmadas las canchas del Atlético Boxing Club, Defensores del Carmen, Nora Vera y posiblemente, aunque no está confirmada todavía, la del club Boca Río Gallegos. Por el lado de las primeras divisiones A y B los partidos se disputarán en su totalidad en las canchas Enrique Pino y Nora Vera.

Cuando parecía que se terminaba la esperaba, el mundo del fútbol barrial deberá aguardar una semana más para dar rienda suelta a una nueva ilusión.