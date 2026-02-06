Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Serán 18 las embarcaciones que disputen el ya tradicional raid náutico en homenaje al descubrimiento del Lago Argentino, el que saldrá de la Isla Pavón como todos los años, remontando el Río Santa Cruz rumbo a El Calafate.

La concentración de embarcaciones y navegantes se realizará el día 7 de febrero y al día siguiente se recorrerá el primer tramo hasta el campamento en Estancia Santa Lucía para pernoctar la primera noche, y luego al día siguiente 9 de febrero rumbo al siguiente campamento en la Estancia La Porteña, dejando el día 10 de febrero para el arribo al Lago Argentino y el final en las instalaciones del Club Náutico Lago Argentino.

El recorrido recuerda la proeza de Francisco Pascacio Moreno en febrero de 1877 cundo remontó el río para descubrir el lago y ponerle su nombre actual como “Lago Argentino”, maratón náutica que se viene realizando desde el año 2004, considerada como un acto fundacional de la Fiesta del Lago que se conmemora año a año para esta fecha.

La participación de este año cuenta con embarcaciones de El Calafate, de Río Gallegos, de Piedra Buena, Pico Truncado, Ushuaia, Puerto Madryn, el Bolsón y otros lugares de la región, por lo que cuenta con una presencia activa de muchos navegantes de la Patagonia.

Por otro lado los representantes del Club Náutico de El Calafate ya anuncian que están trabajando en la puesta en escena de la edición del año 2027 cuando se recuerde el viaje del Perito Moreno a 150 años de su realización, y de lo que se denomina el “Bautismo del Lago”.

Finalmente en ésta edición se recordara muy especialmente con su nombre a quien fuera intendente de El Calafate y uno de los primeros precursores de la travesía como lo fue Oscar Gómez, un entusiasta fenomenal de la navegación del Lago Argentino.