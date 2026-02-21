Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con todo previsto y a la espera de cumplir con los horarios estipulados, se prepara la presentación de Mariano Tedesco, coordinador del área de captación de River Plate en las instalaciones del Atlético Boxing Club para el próximo día lunes.

Es una de las pocas oportunidades en que un responsable de captación de uno de los tres o cuatro clubes mas grandes del país y con una inmensa trayectoria y conocimiento popular como River Plate, estará presente en Río Gallegos para observar jugadores por lo que serán muchos los interesados en hacerse presentes en el Boxing en los horarios determinados, que comienzan a las 13 horas con jugadores nacidos en 2018, a las 14 los nacidos en 2017, a las 15 los nacidos en 2015/2016, a las 16 los de 2014, a las 17 los de 2013, a las 18 los nacidos en 2012 y a las 19 horas los nacidos en 2011.

Los interesados deberán de estar presentes con media hora de antelación de acuerdo al horario que les corresponde, por lo que todo marchará a un buen ritmo en la tarde del lunes y con muchos interesados.

Dos caletenses al fútbol del Chubut

El arquero Gonzalo Cottis de 26 años que se iniciara en el club Estrella Norte de Caleta Olivia donde jugara incluso los torneos Federales de 2015 al 2017 y con paso por Jorge Newbery en 2019 mas su presencia en Próspero Palazzo, estará a partir de los próximos días defendiendo el arco de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

Con una trayectoria importante en la región y con mucho conocimiento de clubes y rivales en el fútbol comodorense, el santacruceño integra ahora el conjunto de la CAI para encarar un año con muchas pretensiones, por lo que será importante ver los resultados.

Por otra parte otro calentese como el joven Fabrizio Carrizo Hernández quien se iniciara desde muy chico en el club Mar del Plata de Caleta Olivia, pasará ahora a integrar el equipo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, por lo que también es otro santacruceño desempeñándose en el fútbol de la provincia del Chubut.