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El notable crecimiento de la actividad del Newcom obliga a numerosos lugares de todo el país, a incorporar cursos de capacitación para mayores deseosos de tomar parte de torneos y competencias, fundamentalmente en las edades en que se juega que son +40, +50+, 60+ y +68 incluyendo +50 femenino.

El curso de capacitación de este fin de semana tendrá lugar en El Calafate y específicamente en el gimnasio Palos Gruesos, donde estará a cargo el entrenador y árbitro Diego Machado, donde se descuenta una gran asistencia.

La disciplina que invita a muchos mayores a disputar encuentros y a buscar un mantenimiento del estado físico y de los reflejos, va tomando cada vez mayor injerencia en el mundo del deporte y por ello va armando equipos y torneos en todo el país en los últimos tiempos, lo que resulta mas que favorable para muchos, y especialmente a lo mas veteranos que encuentran en la ocasión, la oportunidad de darle continuidad a actividades que realizaron toda la vida en otras disciplinas.