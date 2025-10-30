Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un amplia trabajo los preseleccionados de Hockey sub 14 entrenaron el fin de semana en El Calafate, utilizando el gimnasio municipal “Palos Gruesos” con miras a la participación en el torneo nacional de selecciones de esa categoría que tendrá lugar en San Carlos de Bariloche del 20 al 23 de noviembre próximos.

Luego de un extenso trabajo donde primó principalmente lo técnico, táctico y la puesta en estado físico, quedaron ya designados quienes integrarán las dos selecciones que viajarán a Bariloche, por lo que ya están todos dip0uestos a cargo de los responsables.

El hockey que ha tomado una injerencia notable en los últimos años en el deporte escolar y de éstas edades, cumple así con la premisa de darle continuidad al esfuerzo que hace muchos años iniciaran equipos como Duendes, y que hoy viven en el recuerdo de los inicios del hockey provincial.