Se sorteo el Campeonato Promocional Amateur

El Campeonato Promocional Amateur, del cual surgirán dos equipos que ascenderán a la Primera C en la temporada 2025, fue sorteado anoche en la AFA con la participación de 14 equipos bonaerenses y comenzará el 24 de febrero próximo.

La temporada estará compuesta por dos campeonatos, Apertura y Clausura, subiendo a la Primera C los ganadores de ambos certámenes, indicó el sitio oficial de la AFA.

Participarán 14 equipos: Deportivo Metalúrgico, Belgrano de Zárate, Social Atlético Televisión (SAT), Everton de La Plata, Defensores de Glew, FC Ezeiza, Juventud de Bernal, Barrancas FC, Provincial de Lobos, Estrella del Sur, Estrella de Berisso, Camioneros, Atlético Pilar y Náutico Hacoaj.

En el certamen Promocional Amateur podrán jugar futbolistas menores a 26 años y se anotarán jugadores de la categoría 98. El comienzo del campeonato será el 24 de febrero.

La primera fecha será: Deportivo Metalúrgico-Belgrano de Zárate, SAT-Everton de La Plata, Defensores de Glew-FC Ezeiza, Juventud de Bernal-Barrancas FC, Provincial de Lobos- Estrella del Sur, Estrella de Berisso-Camioneros y Atlético Pilar vs Náutico Hacoaj.

El ascenso ahora está compuesto por el Torneo Nacional, Primera B, Primera C (se fusionó con la Primera D que dejó de existir) y Promocional Amateur, además de los torneo Federal A y Federal B. (Télam)