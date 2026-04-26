Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la jornada de este lunes se sorteará en la Liga de Fútbol Sur, quienes serán los dos equipos que jugarán en primer término para la segunda fase del clasificatorio al Torneo Regional Amateur, mientras que quien quede fuera (tercero) pasará directamente a disputar la final por la presentación local, por lo que Hispano, Boxing y Bancruz definirán quien juega el primer encuentro.

Luego de los resultados de la semana pasada con dos empates que se definieron por penales, (Hispano y Bancruz), se determinará quienes serán los dos que se enfrenten y quien espera para jugar la final, mientras que en El Calafate aún no ha comenzado la primera etapa.

Para ello tienen en cuenta a cuatro clubes que deberán determinar quién juega con el ganador de Río Gallegos, y que son Lago Argentino, Argentinos del Sur, Gendarme Amarilla y Newells Old Boys, lo que seguramente tendrá que tener inicio a corto plazo dado que luego se aceleran los tiempos y está determinado que dos equipos representen a la Liga Sur.

Por otro lado Deportivo Esperanza y Escorpión ya están clasificados. Con dos de la Zona Centro, dos a la Zona Norte y dos a la Liga de Río Turbio se completan los ocho de Santa Cruz que juegan el Torneo Regional.