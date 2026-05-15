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Los equipos de la Categoría “B” del fútbol barrial deberán esperar otro fin de semana más para jugar los partidos correspondientes a la novena fecha. Recordemos que el pasado fin de semana esta categoría junto a la “A”, no habían tenido acción debido a las elecciones que se llevaron adelante en la sede de la Liga Independiente.

El motivo que esgrimieron las autoridades es que, a pesar de haber hecho todo lo posible, no se pudo sacar el agua del campo de juego por lo que tampoco pudieron pasar la máquina para alistar el campo de juego ni hacer las demarcaciones correspondientes que se realizan en la previa de cada jornada.

De esta forma queda suspendida la actividad para la Categoría “B”. Las demás categorías continuarán con la programación ya confirmada en las otras canchas.