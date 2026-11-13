Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los amantes de la pesca deportiva tendrán una nueva oportunidad de reunirse y disfrutar de una jornada de competencia con la realización del Campeonato Aniversario de Pesca Variada, organizado por el Club de Pesca Pescadores Río Gallegos.

El certamen se desarrollará el domingo 15 de noviembre, entre las 9 y las 14 horas, en Punta Loyola, teniendo como punto de referencia el Fogón Ramón Guichapay. La propuesta invita a pescadores y aficionados a participar de una jornada que combinará deporte, recreación y camaradería en un entorno natural.

La competencia tendrá importantes premios económicos, con una atractiva recompensa para quienes alcancen los primeros lugares. El ganador se llevará un millón de pesos, mientras que el segundo puesto recibirá $500.000. El tercer lugar será premiado con $400.000, el cuarto con $300.000 y el quinto con $200.000.

En cuanto a la modalidad, se realizará pesca variada, con un peso mínimo establecido de un kilogramo para las capturas.

Respecto de las inscripciones, el costo de participación será de $35.000 por persona. Cada participante podrá utilizar una caña o una lata, mientras que la incorporación de una caña adicional tendrá un valor de $25.000.

Desde la organización invitaron a la comunidad pesquera a sumarse a esta propuesta, que busca celebrar un nuevo aniversario de la institución y continuar promoviendo el desarrollo de la pesca deportiva.

Para obtener mayor información y realizar consultas, los interesados podrán comunicarse a través de WhatsApp al 2966 715260.

De esta manera, Punta Loyola será escenario de una nueva convocatoria para los aficionados a la pesca, con importantes premios en juego y la oportunidad de compartir una jornada deportiva junto al mar.