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El fútbol femenino de Río Gallegos vivirá uno de los cruces más esperados de la temporada. Atlético Boxing Club e Hispano Americano protagonizarán una nueva edición del clásico de la ciudad, esta vez con un premio de gran importancia: la clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La serie se disputará a partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará el sábado 1 de agosto, desde las 14:00, en la cancha Gustavo Andrés Soules de Hispano Americano. La revancha tendrá lugar el sábado 8 de agosto en la cancha Emilio “Pichón” Guatti del Atlético Boxing Club, con horario que será confirmado en los próximos días.

La expectativa es alta, ya que ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar en un certamen que reúne a las mejores representantes del fútbol femenino del interior del país.

Las celestes dirigidas por Fernando Granatelli buscarán hacerse fuertes de local en el partido de ida.

Un torneo de alcance nacional

El Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026 cuenta con la participación de 120 clubes distribuidos en distintas regiones geográficas del país. La competencia se desarrolla bajo el sistema de eliminación directa, con series de ida y vuelta en cada una de las etapas regionales.

El calendario establece la disputa de la Primera Ronda entre el 1 y el 8 de agosto, aunque algunos cruces se adelantaron desde el 26 de julio. Posteriormente se jugarán la Segunda Ronda (15 y 22 de agosto), Tercera Ronda (29 de agosto y 5 de septiembre), Cuarta Ronda (12 y 19 de septiembre), Quinta Ronda (26 de septiembre y 3 de octubre) y las Finales Regionales, previstas para el 10 y 17 de octubre, instancia en la que los campeones de cada región obtendrán el pase a la Etapa Final nacional.

En otras zonas del país, el certamen ya comenzó a ofrecer emociones, como en la Región Centro, donde San Martín de Monte Quemado superó por 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en uno de los primeros encuentros de la competencia.