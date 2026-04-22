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La localidad de Río Turbio será el escenario para el tercer encuentro de los principales equipos del rugby santacruceño. Si bien aún resta la confirmación oficial de los horarios, se dio a conocer que la jornada se llevará a cabo el domingo 10 de mayo.

Los equipos que participarán hasta el momento son: Club de Rugby Universidad de Magallanes (UMAG) de Punta Arenas, Coseba Rugby Club de Río Gallegos, Guanacos Rugby Club de Río Turbio, Calafate Rugby Club de El Calafate y Duendes de Río Gallegos.

Lo que sí está definido son los partidos que animarán este tercer encuentro de la primera división. Estos son: UMAG vs Coseba; Guanacos vs Calafate; UMAG vs Duendes; Coseba vs Guanaco y Calafate vs Duendes.

Vale destacar el fin de semana pasado se llevó adelante el segundo encuentro de la primera división de la Unión de Rugby Santacruceño en El Calafate, de la cual no participó el equipo trasandino.

En esa segunda fecha los resultados fueron los siguientes: Duendes 0 – 14 Coseba; Duendes 0 – 21 Guanacos; Calafate 5 – 7 Coseba; Calafate 20 – 20 Guanacos. Este último partido fue de carácter amistoso.