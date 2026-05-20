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El certamen, organizado por el Hispano Americano, contará con las categorías Sub 10 y M30 Damas, convocando tanto a jóvenes promesas como a jugadoras con experiencia, en una propuesta que busca fortalecer el crecimiento del hockey y fomentar la participación deportiva en distintas edades.
Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y desarrollo para la disciplina, apostando a un torneo que combinará actividad deportiva, integración y espíritu competitivo durante tres intensas jornadas.
Además, invitaron a clubes, familias y amantes del hockey a acompañar el evento y formar parte de una verdadera fiesta deportiva.
Las inscripciones continúan abiertas y quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 2966 40-3100.
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