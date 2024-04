La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios anunció las programaciones para la 16° fecha de las Primeras A, B y D. Por su parte, en la C definieron los horarios pero no las canchas en la que jugarán.

Por su parte los que ya cuentan con horarios, día y cancha son la A, B y D. Ellos jugarán en; Enrique Pino, Nora Vera, Adoem y Cóndor. Se espera un fin de semana con bastante frío, pero eso dará igual, porque cientos de familias e hinchas se acercarán a los recintos deportivos para ver fútbol barrial y pasar un día diferente.

La Primera A jugará todos sus partidos en la cancha Enrique Pino, la actividad se extenderá desde las 13:00 hasta las 23:00, tanto sábado como domingo. El encuentro más interesante será el de Club 240 vs. Cristal el domingo a última hora. Este último se encuentra como único puntero de esta categoría.

Belgrano se encuentra en la tercera posición de la Primera A. FOTO: LIGA BARRIAL RG

Mientras tanto la Primera B jugará en tierra nuevamente. El sábado en la cancha de Adoem se jugará de 13:00 a 19:00, mientras el domingo en se jugará en dos canchas en simultaneo, la ya nombrada y se suma la del Cóndor, será de 13:00 a 19:00. Aquí el líder es Amistad con una gran diferencia, pero el duelo crucial de este “finde” es el de Chaco (2°) vs. Dorados (3°), se disputará el sábado a las 15:00 en Adoem.

Este viernes la Comisión del fútbol barrial anunciará las canchas donde jugará la Primera C.

Y para finalizar, la Primera D jugará césped. Serán todos en la Nora Vera, de 13:00 hasta las 23:00, tanto sábado como domingo. Esta categoría se encuentra muy pareja, del 1° al 14° tan solo los separan 9 puntos. Los duelos destacados son: sábado 15:00 Atlas (6°) vs. Bet-El (1°), domingo 17:00 Misioneros (4°) vs. Deportivo Urbano (2°) y domingo 19:00 Santa Cruz FC (5°) vs. Atlético Mineiro (3°). Es decir que entre los primeros seis de la tabla se enfrentarán entre ellos, esta categoría está que arde.

La definición de los ascensos y descensos se están por definir, Este fin de semana se disputará la 16° fecha, y para cerrar la fase regular restan por jugarse 5 más (sin cortar la de este “finde”) .Hasta el momento no hay ningún equipo que ganó o perdió la categoría. El que se encuentra más cerca es Amistad, quien le saca 10 puntos a su perseguidor.