Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La competencia contará con la participación de históricos conjuntos de la región. En la categoría +30 estarán presentes Hispano, Tercer Tiempo, Boxing, Poplars, Old Lions de Punta Arenas y El Chaltén, mientras que en Sub 10 competirán Hispano Celeste, Hispano Blanco, Tercer Tiempo y El Chaltén.

La acción comenzará el viernes 29 de mayo con tres encuentros inaugurales. A las 18:30 horas se enfrentarán Hispano Celeste y Tercer Tiempo en categoría Sub 10. A las 19:15 horas será el turno para Hispano y Tercer Tiempo pero en categoría +30 y a la 20:00 horas jugarán en esa misma categoría Boxing y Poplars.

Durante el sábado se vivirá la jornada más intensa del torneo, con una extensa programación que se desarrollará desde las 8:30 hasta las 21:15 horas.

El domingo será el turno de las definiciones. Los partidos comenzarán a las 8:30 horas y finalizarán a las 13:45 horas con la gran final de la categoría +30.

Además de la competencia, el Torneo Freddy Amatte se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias, jugadores y amantes del hockey.