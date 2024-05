El Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos jugó este fin de semana su cuarta fecha, y este martes ya se anunció la programación para la octava jornada, que contará con partidos emocionantes para la definición del campeonato.

El fútbol federado se encuentra en la anteúltima fecha del Apertura, luego de la fase regular se jugarán los cruces. Que serán de la siguiente manera; 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, luego serán las semifinales y la gran final.

Programación

El sábado habrá un solo encuentro, y será el de Atlético Boxing Club vs. Ferrocarril YCF en el Emilio “Pichón” Guatti desde las 18:00. Será un encuentro más que interesante, ambos vienen de buena manera, el “Carbonero” viene de empatar frente a Escorpión, mientras el Albiverde se encuentra invicto.

El domingo desde las 12:00 en la cancha de Boca Río Gallegos se medirán Bancruz vs. Unión Santacruceña. Los dirigidos por Hernán Campana son el único perseguidor del Albiverde y este será su último partido de la fase regular debido a que en la última jornada quedarán libre. Y el “Pingüino” fue de menos a más y llega más que preparado para este duelo.

Desde las 16:00 en la casa de Boxing se enfrentarán Escorpión vs. Estudiantes en un duelo que tiene como favorito a los dirigidos por Carlos Padín.

Hispano Americano recibirá a Boca Río Gallegos en el “Gustavo Soulés” a partir de las 19:30. Ambos se encuentran en el fondo de la tabla, y algunos de los dos saldrá de ahí. Será un duelo más que peleado.

Queda libre esta jornada, Defensores del Carmen.

Goleadores

El máximo artillero del Torneo Apertura es Cristian Ponce de Bancruz, anotando 7 goles en 7 partidos jugados. Le sigue Thomas Paz de Boxing Club con 6, con 4; Denís González de Ferrocarril YCF, Néstor Sarapura de Defensores del Carmen y Rodrigo Álvarez de Boxing Club.

Y con tres tantos, hay una larga fila: Andrés Rogel de Hispano Americano, Gastón Vásquez de Defensores del Carmen, Matías Covacich de Escorpión FC, Mauro Rosales de Boca Río Gallegos y Rodolfo Escalante de Bancruz.