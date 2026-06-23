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La jornada se desarrollará el próximo sábado 27 de junio en las instalaciones de “El Evita”, específicamente en la cancha de pádel, donde jugadores de distintas edades y niveles volverán a encontrarse para compartir una intensa jornada de competencia, aprendizaje y camaradería.

La organización dispuso una amplia variedad de categorías con el objetivo de fomentar la participación de deportistas de todos los niveles. Entre ellas se destacan Promocional Mixto, Menores de 18 años Femenino y Masculino, Mayores de 18 años Femenino y Masculino, además de las categorías Dobles Mixto para menores y mayores de 18 años.

Desde la Escuela Municipal de Tenis de Mesa destacaron el crecimiento sostenido de la disciplina en Gobernador Gregores, reflejado en el aumento de participantes y en el acompañamiento constante de las familias, quienes se han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de este deporte.

La Liga “Familia Ulloa” no solo busca promover la competencia deportiva, sino también fortalecer los valores de integración, respeto y trabajo en equipo, generando un espacio donde niños, jóvenes y adultos puedan compartir la pasión por el tenis de mesa.

Las inscripciones permanecen abiertas y los interesados podrán obtener más información comunicándose al número 2966-231003.