Una nueva edición del Desafío del Puma tendrá lugar en la región de Río Turbio los días 25 y 26 de abril y será la séptima vez que se corra esta prueba que tiene ya una tradición mas que importante en la región y que congrega a muchos atletas de toda las edades en una prueba que tiene como condimento un recorrido por paisajes de singular belleza.

En ésta oportunidad la prueba estará reservada a dos distancias con 7 y 14 kilómetros y seguramente que recorrerá paisajes por lugares especiales como Bosque de Duendes, la zona de Mazzaruca, Mina Uno y otras bellezas de la región, estimándose que se podrían contar con las de 300 participantes, lo que no sería de extrañar porque la última prueba superó ese número en forma notoria.

Para esa oportunidad, las categorías fueron (liebre) hasta 29 años, (guanaco) hasta 39 años, (Cóndor) hasta 49 años, (puma) hasta 59 años y (zorro) con mas de 60 años, y como la prueba se disputa en abril en pleno otoño, las condiciones climáticas pueden ser importantes a la hora de recorrer caminos, por lo que hay que tener en cuenta un montón de factores y de allí la importancia de una prueba de especiales características que cada año concita mas la atención de propios y extraños.