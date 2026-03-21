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Domingo de primera división será la jornada de hoy con los encuentros que tendrán lugar en el estadio celeste del Hispano Americano y en el “Pichón Guatti” de la avenida San Martín, en dos encuentros en cada lado a la misma hora dado que se jugará a las 15 y a las 17 horas respectivamente.

En el primer turno en cancha celeste, Escorpión que viene de empatar con Boxing en la primera fecha, intentará sumar de a tres para reivindicar su condición de líder frente a un Boca RG que cayó ante los petroleros por la mínima pero que quiere como todos llegar mas arriba y lo demuestra con el esfuerzo, por lo que será un encuentro aclaratorio de donde está cada uno en este único del torneo que como ya se aseguró es corto y a una sola rueda.

En el segundo turno en el predio al lado de la pileta, los petroleros de UPP se medirán con los de Defensores, con los primeros que vienen precisamente de ganarle a Boca y los del “Defe” que buscarán mejorar el desaguisado del primer partido donde cayeron ante Unión Santacruceña estrepitosamente por 6 a 1 en el peor resultado de los últimos tiempos, por lo que seguramente buscarán mejorar este rendimiento con un número más acorde a sus pretensiones, lo que no parece fácil pero tampoco imposible.

En el primer encuentro del día en la otra cancha del Boxing Club, los de Unión Santacruceña super agrandados los chicos por el excelente partido jugado el domingo pasado con un resultado que les dio una bocanada de alegría y de satisfacción por el 6 a 1 con el “Defe”, encaran este compromiso frente al debutante del “finde” como lo es el Hispano Americano (tuvo fecha libre en la primera parte), por lo que para los celestes es un desafío y para el resto una incógnita porque todavía no los vieron salir a la cancha.

En el último turno del “Pichón Guatti” los chicos del Edu Belmonte (Ferro) que vienen de su singular cumpleaños de 74 años ayer, encaran la complicada misión de ganarle a los de Clavel (Boxing) en su propia casa, lo que tampoco es fácil pero lo hacen con el entusiasmo que les propone su técnico y la necesidad de sumar buenos puntos después de haber caído con los bancarios el fin de semana pasado por 3 a 1, lo que no es saludable ni mucho menos.

Los bancarios por su parte tienen fecha libre para tomar sol, (cual sol?), y descansar las piernas de Portillo (el goleador) para lo que sigue en el plantel de Pachín Padín que como siempre, quiere mucho y por lo general lo logra, y con este panorama el fútbol dominguero será de primera durante toda la tarde.

Apertura en El Calafate

Por otra parte en el estadio municipal “Yoli Britez” de El Calafate, la tarde también será de primera con cinco partidos uno detrás del otro desde las 10 de la mañana en adelante, con un primer turno para Gendarme Amarilla contra Patagonia como para alegar la mañanita lacustre, a las 12 del mediodía y sin almorzar Juveniles se medirá con el Deportivo Cañadón y a las 14 horas, Lago Argentino lo hará contra Calafateños.

A partir de las 16 horas Newells entrará a la cancha para enfrentar a Atlético y cerrando la tarde y a partir de las 18 horas con solcito bajo y casi noche, el campeón Deportivo Esperanza se pone todas las pilas para enfrentar al uro rival que es Argentinos del Sur, y con este encuentro se cierra la primera fecha y la tarde de domingo.