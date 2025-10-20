Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el trazado aledaño al circuito local en Comandante Luis Piedra Buena, se llevo a cabo la segunda fecha del torneo de karting que organiza el Automóvil Club local, donde participaron tres categorías y un muy buen grupo de entusiastas de la actividad para cumplir con el torneo “Sergio Neka Rodríguez”.

Una buena presentación del predio que demostró el trabajo que vienen haciendo los respónsales del evento, dejó conformes a todos y a la espera de una tercera fecha para completar lo bueno vivido el fin de semana, donde en la mas chica que fue la 110 Mini, el vencedor fue el jovencito Juan Garay, seguido de Ciro Canobra y de Jorge Bautista.

Luego corrió la categoría 150 donde Agustín Soto fue un buen ganador, seguido de Xavier Garay y de Tomás Alvear que completó el trío de punta y finalmente en la categoría 110 mayores, la victoria estuvo a cargo de Mariano Suarez seguido de Lucas Suarez y de Juan Rodríguez, quienes se quedaron con lo mejor de la tarde.

Un piso excelente que llega por momentos a “engomarse” provoca que los karting puedan transitar con cierta comodidad, por lo que todo estuvo tal lo planeado y a la espera de una próxima carrera.

Karting en 28 de Noviembre

En la localidad de 28 de Noviembre también se realizó una demostración de karting con la presencia de varios jóvenes y chicos que disfrutaron junto al público en el centro de la localidad, como ya ha sucedido en otras oportunidades.

Los organizadores quedaron a la expectativa para una próxima y la idea de organizar un torneo que siga reuniendo con el entusiasmo que se demostró en esta y que se repite permanentemente.