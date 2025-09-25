Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se disputó en la ciudad de Río Turbio la segunda fecha de la copa Binacional de Voley, con equipos de toda la región de Argentina y Chile, donde el equipo de TAIIU de Punta Arenas se quedó con lo mejor del fin de semana.

El torneo se dividió en dos zonas donde en la A resultó mejor exponente el Atlético Boxing Club seguido de Amuvoca de El Calafate, el gimnasio Veron de Río Gallegos, el Club Independiente y Galicia de Ushuaia, mientras que en la zona B el ganador fue TAIIU de Punta Arenas, seguido de el local Dante Cantarutti, Esmeralda de Puerto Natales y el Club Boca de Río Gallegos.

En semifinales Amuvoca le ganó a Cantarutti por 2 a 0 y TAIIU al Boxing club por la misma diferencia por lo que TAIIU resultó ganadora de la fecha, seguida del Atlético Boxing Club y de Dante Cantarutti y luego Amuvoca, el gimnasio Veron, Esmeralda de Natales, Galicia de Ushuaia, Boca y finalmente Independiente de Río Gallegos.