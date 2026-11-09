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Seis jugadores de las divisiones formativas del Atlético Boxing Club emprendieron este martes por la mañana un viaje a Buenos Aires, donde participarán de nuevas pruebas futbolísticas en dos instituciones de relevancia dentro del fútbol argentino.

La delegación está integrada por futbolistas de las categorías 2013 y 2015. En el caso de la categoría 2013, Lionel Donoso, Ciro Almonacid y Thiago Santander tendrán la oportunidad de ser evaluados por Huracán, club de Parque Patricios.

Por su parte, los representantes de la categoría 2015, Giovanni Arias, Ignacio Filpe y Santino Aguilar, realizarán sus pruebas en Defensa y Justicia, con la posibilidad de demostrar sus condiciones ante los captadores de la institución de Florencio Varela.

Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para los seis jóvenes futbolistas, que continúan sumando experiencias y dando pasos importantes en su crecimiento deportivo, con la posibilidad de acercarse a uno de los grandes objetivos de todo jugador en etapa formativa: avanzar en el camino hacia el fútbol profesional.

Desde el Atlético Boxing Club destacaron la importancia de este tipo de experiencias y expresaron sus mejores deseos para los chicos en esta nueva etapa, acompañándolos en un desafío que significa mucho más que una prueba: una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y persiguiendo sus sueños.