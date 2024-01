Senegal inicia la defensa del título con triunfo ante Gambia

Senegal, último campeón de la Copa Africana, debutó hoy con un triunfo por 3-0 sobre Gambia, en el marco del Grupo C del torneo que se desarrolla en Costa de Marfil.

Pape Gueye y el joven Lamine Camara, con un doblete, marcaron los goles de los defensores del título de la edición 2021.

Senegal, que en el Mundial de Qatar 2022 fue eliminado por Inglaterra en octavos de final, superó sin inconvenientes a Gambia y se ilusiona con levantar su segunda Copa Africana de Naciones.

A las 14.00, Camerún, cinco veces campeón y otro de los candidatos, cerrará la primera fecha del grupo C ante Guinea.

En los "Leones Indomables" finalmente no estará desde el inicio el arquero André Onana, quien el domingo fue titular en el empate de Manchester United y Tottenham (2-2) por la Premier League.

Y a las 17.00, Argelia, liderada por el ex Manchester City Riyad Mahrez, enfrentará a Angola por el grupo D. (Télam)