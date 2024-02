Sergio Rondina renunció y no continuará como DT de Sarmiento

(Oficializaron la renuncia)

El entrenador de Sarmiento de Junín, Sergio Rondina, presentó hoy la renuncia al cargo y fue aceptada por la dirigencia.

El equipo se entrenaba hoy desde las 17.00, a puertas cerradas, ya sin el ex director técnico y los directivos buscan un reemplazante. Por ahora no trascendieron los posibles nombres.

El "Huevo" comenzó negativamente su cargo, con dos empates y cuatro derrotas, con cuatro goles a favor y 10 en contra.

Pero el rendimiento del equipo no fue solamente el motivo de la presentación de la renuncia, ya que además hubo un cortocircuito con los referentes del plantel después de la derrota con Defensa y Justicia en la que estaba 2 a 0 arriba y finalizó 3-2 abajo.

En esa tarde, Rondina le dio minutos a Yamil Garnier (41 años) en el lateral derecho y no puso al juvenil Jeremías Vallejos -titular en los otros tres partidos- cuando se lesionó Elías López. Esta variante resultó determinante en la derrota con el "Halcón" e "implosionó el vestuario", según le informaron fuentes del club a Télam.

Sarmiento se encuentra ahora cerca del descenso en los promedios y a tan sólo un punto en la tabla general. Además, ganó tan sólo tres partidos de los últimos 20, por lo que se comprometió en el promedio cuando tenía un margen grande por la campaña 2022 con Israel Damonte en el banco.

El camino del "Verde" continuará el sábado, a las 19.30, contra Barracas Central como local, en la fecha de clásicos de la Copa de la Liga. (Télam)