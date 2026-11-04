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Serio compromiso inicia Escorpión el próximo domingo enfrentando nada menos que a Camioneros de Río Grande, quien ya dejo en el camino a Bancruz el pasado sábado y que pretende llegar mucho mas lejos en ésta oportunidad, por lo que afina la puntería con todo su arsenal para lograrlo.

Para el “Camión” es un gran desafío dado que por varios años ha llegado a la tercera fase del torneo y aquí quedó casi siempre frente a Boxing Club, como le aconteció incluso en aquella recordada definición por penales de 2014 pero son situaciones que se han dado a lo largo de los torneos por lo que ésta oportunidad de entrar en la fase final es mas que importante para el equipo fueguino.

Para Escorpión también representa una gran oportunidad dado que nunca habia llegado tan lejos en la cuarta fase aunque hace solo tres añs que juega el torneo Regional Amateur, pero tiene por delante una alternativa mas que singular de entrar en la fase definitiva, dado que de ganar, estrá “en cuartos” frente al ganador de Comodoro.

Decimos el ganador de Comodoro porque en la misma llave pero en el norte, Jorge Newvery enfrenta nda menos que a la CAI por la misma circunstancia, y el ganador enfentará al vencedor de Escorpión-Camioneros para definir el finalista de la zona, por lo que todo reviste singular importancia y nadie puede regalar nada.

En la otra fase de la llave, Newvery de Viedma enfentará a Villa Regina, y Estudiantes de Bariloche lo hará con Alianza y de estos cuatro saldrá el otro finalista donde existen conocidos de la Patagonia, tal el caso de los de Bariloche dado que quien marcó el gol frente a Maronese para que superen la tercera fase fue el ex Boxing Franco Montero por ejemplo.

Las posibilidades están dadas para el único equipo santacruceño que queda en el torneo que es Escorpión pero para ello deberá tener la firmeza y templanza necesaria para derrotar a Camioneros, porque los fueginos que vienen desde hace varios años en la lucha del Regional, tienen también la oportunidad muy a mano y habiendo dejado un gran escollo como Bancruz en el camino, lo ven mucho mas cercano.

Con estas alternativas ee viene el fin de semana con el primer encuentro donde los alacranes serán locales y los fueguinos visitantes, pero esta variable cambiará al domingo siguiente, por lo que todavía queda bastante por delante pero ya las cartas estan echadas y habrá que jugarlas con la mejor manera posible, por lo que la gente de Carlos Padín se prepara con toda la música para brillar de la mejor manera posible.

El encuentro está previsto para el domingo a las 17 horas en cancha de Hispano Americano, lo que contará con la transmisión de lu12 La Deportiva de la Patagonia y la voz de Carlitos Saldivia, los comentarios de Carlos Zapico y de Nicolás Boccalon, en un encuentro que a toda luces aparrece como lo mas importante del fin de semana.